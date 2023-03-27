رسالة الإمام الحلقة 5.. اللقاء الأول بين خالد النبوى وأروى جودة

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة تطورا جديدا في الاحداث حيث يقوم الإمام الشافعى “خالد النبوى” بالتجول فى بين حلقات العلم والدين التى يقوم بها العلماء داخل المسجد ويلفت انتباهه إحدى المخطوطات التاريخية ويسال عن عمر هذا المخطوط ليرد عليه أحد العلماء أن عمرها 1000 عام ويسأل عن المكان ليدله على مكان هذه المخطوطات.

وبعدها يتوجه الإمام الشافعى ليقابل لأول مرة أروى جودة صاحبة المكان الذى يحتوى على بعض المخطوطات التراثية ويقوم فيه ببعض التركيبات الطبية أيضا.

ويصطحب أبو الحكم “جمال عبد الناصر” الإمام الشافعى الى منزله الجديد فى مصر لينتقل للمعيشة فيه مع أسرته بعد أن استضافه أبو الحكم بضعة أيام فى داره.

وتنتقل الاحداث الى هند “سلمى أبو ضيف” التى تتلقى رسالة جديدة من عمرو حبيبها “رامز أمير” وتقرر أن ترسل له رسالة مع خادمتها.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.