بجد مش فى مشهد.. روجينا تكشف كواليس ضربها من غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة روجينا عن موقف مع الفنانة غادة عبد الرازق فى مسلسل مع سبق الاصرار حيث تعرضت للضرب منها.

وقالت روجينا فى تصريحات تلفزيونية: غادة من الناس اللي بعد ربنا لها الفضل عليا في مسلسل مع سبق الإصرار المخرج مكنش يعرفني وهي صممت عليا.. بس فيه مشهد زعلت منها مشهد مكنش فيه ضرب بالقلم وضربتني، أنا وقتها زعلت، ومحمد سامي شاله في المونتاج.

وأضافت روجينا : اننى تعديت الموقف وأكمل التصوير فى العمل رغم زعلى منها.

روجينا

حلت النجمة "روجينا" ضيفة اول حلقات برنامج " The Nine Show " للاعلامية دعاء صلاح، الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.

تحدثت "روجينا " عن اعمالها الفنية وتحديدا دور شخصيه " فدوه " التى قامت بتجسيدها فى مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان قائلة..ان فدوه من اهم الادوار اللى قدمتها وهى سبب نجاحى الكبير مع الجمهور وتابعت ان بعض الاعمال والشخصيات هى بصمة مع الجمهور.

وتحدثت روجينا عن والدتها وماهى الصفات التى اكتسبتها منها وقالت ..والدتى كانت صارمة واكتسبت هذه الصفه منها ، كما تحدثت عن زوجها الفنان اشرف زكى دائما مظلوم بسببها قائله...اشرف زوجى مظلوم بسببى والناس بتظلمه وفاكرين ان بشتغل علشان هو زوجى وماجده زكى هى فاكهه العيله ولا يوجد مشاكل بينا .