مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5.. استقالة طارق لطفي من عمله

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج أحداث مثيرة حيث طلب أصدقاء عائشة بن أحمد أن تعود على الفور لزوجها ولا تتركها تخطفه امرأة أخرىن ونصحوها بأن تذهب إلى العمل وتحاول أن ترجع إليها ولكنها تتفاجئ بأنه ترك عمله وأستقال.

أما والدة طارق فحاولت أن تنصحة بالعودة إلى المنزل بعدما تحدثت معها عائشة بن أحمد لكنه رفض الأمر وقرر أن يترك منزل والده ويذهب ونصحها بألا تتحدث معه عن الأمر مرة أخرى.

مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

يواصل الفنان طارق لطفي وأبطال مسلسل "مذكرات زوج"، تصوير المسلسل وذلك استعداداً لعرضه في شهر رمضانالمقبل ٢٠٢٣.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج"حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.



مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوارالكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج من بطولة ، كل طارق لطفى ، خالد الصاوى، سما إبراهيم، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما ابراهيم وعمرالشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.