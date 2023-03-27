بالفيديو..أمطار غزيرة في السعودية..والدفاع المدني يحذر المواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد السعودية اليوم الإثنين عن سقوط أمطار ربيعية متوسطة في أنحاء العاصمة الرياض.

ونصح الدفاع المدني السعودي المواطنين البقاء في مكان آمن أثناء هطول الأمطار.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرت علي وسائل التواصل الإجتماعي، "سقوط الأمطار بشكل غزير في جميع أنحاء الرياض".

وقد أعلنت جامعة نجران السعودية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقال بيان الجامعة إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها اليوم الإثنين وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الدراسة ستكون - عن بُعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.