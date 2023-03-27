منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مالاوي بتصفيات أمم إفريقيا غدا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، في الثالثة عصر غد باستاد بينجو الدولي، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وانطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرا بتوقيت مصر ومالاوي، بمشاركة جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في قائمة الفريق.

وحضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف، برفقة خالد الدرندلي، رئيس البعثة، نائب رئيس اتحاد الكرة، والكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة.

كما حضر عدد من الجالية المصرية، للتدريب لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد المرتقبة ضد مالاوي، بعد الانتصار ذهابا بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.