عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية بسيوة..اعرف حكايتها

حلقات ذكر الطريقة
حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية

عرض الإعلامي أحمد عطا الله، مقدم برنامج " مصر تغني " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " تقريرا عن جلسات الصلح قديما بين أهالي سيوة في جبل التكرور . 

 

لفيت العالم .. عازف المزمار علي عبد الهادي: تعلمت المهنة وأنا عندي 8 سنوات


وأوضح التقرير أنه في منتصف القرن التاسع عشر كان هناك خلافات كثيرة بين أهالي سيوة،  وظهر صوت عاقل وهو الشيخ محمد ظافر المدني المؤسس الأول للطريقة المدنية الشاذلية  في سيوة والصحراء الغربية .


وتابع التقرير أن الشيخ محمد ظافر المدني  دعا الأهالي للصلح وحدد جبل التكرور مكانا لجلسات الصلح وكان حكيما في اختيار مكان للصلح بعيدا عن بيوت المدينة.

 

وأكمل التقرير أنه كان يتم بدء جلسات الصلح بذكر الله وانتهى القتال بالسلام وتحول جبل التكرور لمكان يصفي فيه أهالي سيوة خلافتهم في كل عام في شهر أكتوبر .

 

ولفت التقرير إلى أن حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية مازالت مستمرة  في العيد وكل يوم خميس بسيوة .

 


 

سيوة أهالي سيوة الطريقة المدنية الشاذلية اخبار التوك شو مصر تغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

قصة قابيل وهابيل وأول جريمة في التاريخ.. أزهري يوضح

تخفيض 70% في سعر تويوتا كورولا 2023 .. تفاصيل

يقضي على هيمنة سامسونج.. اعرف تفاصيل هاتف أوبو Find N3 قبل طرحه

معدات ثقيلة وأدوية وإدارة منشآت.. تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات

بالفيديو..أمطار غزيرة في السعودية..والدفاع المدني يحذر المواطنين

منتخب فرنسا يهزم إيرلندا 1-0 في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

ظاهرة تحدث في السماء الآن حذر منها خبير الزلازل الهولندي

فيديو

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

الفلك يحسم حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ