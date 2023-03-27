حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية بسيوة..اعرف حكايتها

عرض الإعلامي أحمد عطا الله، مقدم برنامج " مصر تغني " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " تقريرا عن جلسات الصلح قديما بين أهالي سيوة في جبل التكرور .



وأوضح التقرير أنه في منتصف القرن التاسع عشر كان هناك خلافات كثيرة بين أهالي سيوة، وظهر صوت عاقل وهو الشيخ محمد ظافر المدني المؤسس الأول للطريقة المدنية الشاذلية في سيوة والصحراء الغربية .



وتابع التقرير أن الشيخ محمد ظافر المدني دعا الأهالي للصلح وحدد جبل التكرور مكانا لجلسات الصلح وكان حكيما في اختيار مكان للصلح بعيدا عن بيوت المدينة.

وأكمل التقرير أنه كان يتم بدء جلسات الصلح بذكر الله وانتهى القتال بالسلام وتحول جبل التكرور لمكان يصفي فيه أهالي سيوة خلافتهم في كل عام في شهر أكتوبر .

ولفت التقرير إلى أن حلقات ذكر الطريقة المدنية الشاذلية مازالت مستمرة في العيد وكل يوم خميس بسيوة .



