الدرندلي: بعض اللاعبين لن يصوموا في مواجهة مالاوي

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أن الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا ترك للاعبين حرية قرار الصوم من عدمه في لقاء مالاوي.



وقال الدرندلي عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قرار الصيام متروك للاعبين. ما نعلمه أن هناك لاعبين سيصومون غدا وآخرين لن يصوموا".



وأضاف: "الأجواء جيدة في مالاوي وقد تهطل بعض الأمطار غدا كما أن أرضية الملعب ليست سيئة ونتمنى أن نؤدي بشكل جيد ونعود منتصرين".



وأكد: "هدفنا الفوز على مالاوي ولا نركز على مواجهة اثيوبيا وغينيا، وفيوتوريا سعيد بالأجواء والأداء في منتخب مصر".