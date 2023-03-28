أزمة حكومة نتنياهو في إسرائيل تتصدر أخبار صحف العالم العربي| تقرير

بثت وسائل الإعلام العربية تغطية واسعة النطاق للاحتجاجات الإسرائيلية والإضرابات والفوضى السياسية يوم الإثنين ، مما لفت انتباه المشاهدين إلى الصراع الداخلي حول خطط الحكومة لإصلاح القضاء.

ظهرت الأزمة على نطاق واسع ، من قناة الجزيرة العربية ، التي سيطر على شريطها تدفق الأخبار من إسرائيل ، إلى قناة المنار التي يديرها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران ، والتي تصدرت نشرتها الإخبارية المسائية مع قصة.

قال بعض العرب إنهم يأملون أن تؤدي الأزمة إلى الزوال السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأعرب آخرون عن أملهم في حدوث عواقب بعيدة المدى على إسرائيل التي خاضت حروبًا عديدة مع خصوم عرب بعد قيامها عام 1948 وتحتل أراضٍ يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

قال قصي القيسي ، وهو مواطن أردني وقعت حكومته معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994: 'بصفتي مواطناً عربياً ، أعتقد أن هذه بداية نهاية إسرائيل بإذن الله'. لأقول إنني سعيد ولكنني سعيد حقًا لأن هذا يحدث هناك '.

وردد محمد عبد اللطيف هذه المشاعر في سوريا التي احتلت إسرائيل منها مرتفعات الجولان في حرب عام 1967. وقال عبد اللطيف (39 عاما) 'ما يحدث هو بالتأكيد بشرى سارة لأي عربي.'

وقال المحلل السياسي في غزة طلال عوكل إن الأزمة جلبت شعورا بالارتياح لدى الفلسطينيين.

وقال 'نأمل ألا يهدأ في أي وقت قريب ونأمل أن يتصاعد ويزداد سوءا.' واضاف 'لكن هناك ايضا خوف من قيامهم بمغامرات عسكرية او حروب هربا من الازمة الداخلية'.

أثارت خطة الحكومة الإسرائيلية لتشديد سيطرة البرلمان على الإجراءات القضائية بعض أكبر الاحتجاجات الجماهيرية في تاريخ البلاد البالغ من العمر 75 عامًا ، حيث وصف المعارضون في إسرائيل الخطة بأنها تهديد للديمقراطية.

وتعرض نتنياهو لضغوط لتهدئة التوترات بين عشية وضحاها عندما تصاعدت الاحتجاجات على إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت الذي قال إن الإصلاح القضائي للائتلاف يهدد الأمن الإسرائيلي.

في وقت متأخر من يوم الاثنين ، أعلن نتنياهو أنه سيفتح محادثات حول الخطط المتنازع عليها بشدة وسط مخاوف من أن الانقسامات قد تؤدي إلى تصدع ائتلافه القائم منذ ثلاثة أشهر أو تصعيدها إلى أعمال عنف.

من صنعهم



وقال نائل مقداد (43 عاما) وهو فلسطيني من قطاع غزة 'التقسيم من صنعهم والآن يطاردونهم.' وأعرب عن أمله في أن يخفف ذلك الضغط على الفلسطينيين وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقارن بعض الفلسطينيين الانقسام في إسرائيل بالانقسام الفئوي بين حركتي حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية - وهو انقسام اتهم كثير من الفلسطينيين إسرائيل بتغذيته لأنه انتكاسة لقضيتهم الوطنية.

وقال هاني أبو طرابيش وهو من سكان غزة 'ما يحدث في إسرائيل .. هم يستحقونه.'

'مثلما قسمونا ، فإنهم ينقسمون الآن.'

في قناة المنار ، التي يديرها حزب الله ، والتي خاضت حروبا عديدة مع إسرائيل ، أعلن عنوان على موقعه على الإنترنت أن 'الشلل التام' أصاب 'العدو' بسبب الضربة.

واجهت إسرائيل عاصفة من الإدانات العربية في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال عضو بارز في حكومة نتنياهو ، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، إنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

في الإمارات العربية المتحدة ، إحدى الدول العربية العديدة التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السنوات الأخيرة ، قال المعلق السياسي عبد الخالق عبد الله يوم الاثنين إن الاضطرابات الداخلية في إسرائيل ليس لها تأثير على تلك الاتفاقيات ، المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم ، حيث لا تزال العلاقات التجارية مستمرة. .

لكنه قال إن 'التصريحات العنصرية' الأخيرة في إسرائيل سببت الكثير من القلق.

وفي مصر ، التي أبرمت السلام مع إسرائيل عام 1979 ، كرر صاحب المعاش حكيم شريف انتقادات للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ، واصفا إسرائيل بأنها دولة بلا شرعية.

لكنه أعرب أيضًا عن احترامه لما وصفه بالديمقراطية الإسرائيلية ، كما تحدث في القاهرة - حيث قاد الجيش الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد في عام 2013 بعد احتجاجات 'الربيع العربي'.

وقال: 'للمواطنين مساحة للتعبير عن آرائهم ، فهم لا يعتقلون أو ينفذون تفريقًا عنيفًا للاحتجاجات'.