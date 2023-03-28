تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لبرنامج المهارات الحياتية لمشواري بدمياط

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لبرنامج المهارات الحياتية مشواري بدمياط، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم بدمياط (توجيه التربية عام التربية النفسية) بمدرسة اللغات الرسمية.

جاء ذلك بحضور، جيهان الدسوقى موجه أول التربية النفسية بالديوان وهبة أبو العلا موجه أول التربية النفسية بإدارة دمياط.

وتناول البرنامج ، مهارات الوقت وتدريب الطلاب على كيفية تنظيم الوقت والقدرة علي حل المشكلات وإيجاد أكثر من حل للمشكلة وأن يكون الحل غير مكلف.

شارك في التدريب جيهان أبو الفرج، عبير أبو طايل، ومن المقرر أن يستمر التدريب لنهاية هذا الأسبوع.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

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