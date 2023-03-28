إيلون ماسك: تويتر سيشهد تحديثا شاملا

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الثلاثاء، عن أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه في 2022، سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.

وقال إيلون ماسك، في تغريدة على "تويتر": إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.

وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.