نوكيا Nokia تتفوق على هواتف Oppo

زعمت تقارير أن شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، تخرج من العديد من الأسواق الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك إنجلترا وألمانيا وهولندا وفرنسا، ويعد ذلك تغيرا رئيسيا في الأحداث الفترة القادمة.

اندلعت الأخبار على البوابة الصينية 36 Krypton التي شاركت تفاصيل رحيل Oppo الوشيك من إنجلترا وألمانيا، تليها تغريدات من الخبراء في الهواتف الذكية SnoopyTech وMax Jambor الذين زعموا أيضًا أن OnePlus ستنضم أيضًا إلى الشركة الأم خارج الأسواق المذكورة أعلاه.

أصدرت OnePlus منذ ذلك الحين بيانًا رسميًا نفت فيه تقارير خروجها من الأسواق الأوروبية، بينما لم تقدم شركة Oppo أي تعليقات رسمية حتى الآن.

يعود السبب وراء رحيل Oppo المزعوم عن الأسواق الأوروبية الرئيسية على الأرجح إلى سلسلة من قضايا التعدي على براءات الاختراع مع نوكيا بعد انتهاء صلاحية اتفاقيات براءات الاختراع الرئيسية بين الشركتين في عام 2021.

رفعت نوكيا دعاوى قضائية متعددة ضد شركة Oppo في يوليو 2021، وفازت بقضايا في محكمتين ألمانيتين، ما أدى إلى حظر مبيعات هواتف Oppo وOnePlus في ألمانيا.

بعد نجاحها القانوني في ألمانيا، رفعت نوكيا دعوى قضائية ضد شركة Oppo لانتهاك براءات الاختراع في فنلندا وألمانيا والسويد وإنجلترا وهولندا، ورفعت أيضًا دعاوى قضائية عبر دول أوروبية وآسيوية أخرى.

لذلك يصبح مستقبل هواتف أوبو غير معروف حتى الآن، إلى حين رد رسمي من الشركة.