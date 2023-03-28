الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان فلسطينيين من مدينتي جنين وأريحا فجر اليوم الثلاثاء، وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر امنية بحسب وسائل إعلام فلسطينية، ان قوات الاحتلال اعتقلت علي اياد سمار، ومرهف عبد للحميد حوشية، وباسل فرج خمايسة، ورأفت اياد حوشية، بعد مداهمة بلدة اليامون غرب جنين واقتحام منازل ذويهم والعبث بمحتوياتهما وسط اندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ماجد عند، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، عند حاجز طيار نصبته على مدخل المدينة الجنوبي.

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطنيين، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الناشط المقدسي نظام أبو رموز، من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى مركز تحقيق "باب السلسلة"، وذلك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد، ورفضه الخروج منه.

كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على الشاب المقدسي محمد برقان، عند "باب المجلس" بعد خروجه من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى.

