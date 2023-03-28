منح لدراسة الماجستير في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة بالمملكة المتحدة.. تفاصيل

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح المجلس الثقافي البريطاني المقدمة للفتيات لدراسة الماجستير في مجالات العلوم، التكنولوجيا، والهندسة بالمملكة المتحدة.

ويهدف برنامج المنح الدراسية إلى زيادة الفرص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات والنساء، ووفقًا لبيانات من منظمة الأمم المتحدة للتربية العلمية والثقافة (اليونسكو)، في عام 2019 ، أقل من 30 في المائة من الباحثين في جميع أنحاء العالم من النساء و 30 في المائة فقط من الطالبات اخترن المجالات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم العالي، ولكن هذا الرقم يتزايد ببطء حيث يبلغ حاليًا 35 ٪

أظهر تقسيم الموضوع بين عامي 2017 - 2018 أن الإناث اللاتي يدرسن موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كانت منخفضة وبشكل خاص علوم الحاسب والهندسة والتكنولوجيا 19٪ مقابل 81٪ للذكور. العلوم الفيزيائية والرياضيات والإحصاء أقوى بنسبة 39٪ و37٪ على التوالي (مع نظرائهم عند 61 و63٪ على التوالي).

لمزيد من المعلومات، نرجوا الأطلاع علي كافة التفاصيل من خلال الموقع الالكتروني https://www.britishcouncil.org.eg/en/programmes/education/science/british-council-scholarships-women-stem?fbclid=IwAR096vSbt9CxGu2T6toC0M9hTC5G3KVqqGFgFEcRr0a0ZzE1cVCuWv13YMs

وكان قد أطلقت أسرة من أجل مصر خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.

ويعتمد راديو من أجل مصر علي الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.

وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.

ويمكن الاستماع لإولي حلقات راديو من أجل مصر من خلال هذا الرابط اضغط هنا