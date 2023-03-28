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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أذان المغرب ومواقيت الصلاة 6 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان

اذان المغرب ومواقيت
اذان المغرب ومواقيت الصلاة 6 رمضان

موعد اذان المغرب .. أصبح موعد أذان المغرب محل بحث الكثير من الصائمين فى سادس أيام رمضان اليوم، الثلاثاء 28 مارس على محرك البحث العالمي “جوجل”، ويبحث الكثير على مواقيت الصلاة واذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار فى سادس أيام رمضان ومدة ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد اذان المغرب فى القاهرة والجيزة واسوان وباقي المحافظات ومواقيت الصلاة.

موعد اذان المغرب 
يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٦:١١ م

مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان 
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:11
العشاء: 07:29

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اذان المغرب فى المحافظات 

الجيزة ٦:١١ م
الإسكندرية ٦:١٧ م
اسوان ٦:٠٣ م
شرم الشيخ ٥:٥٨ م
الإسماعيلية ٦:٠٧ م
الواحات ٦:٢٠ م
الوادي الجديد ٦:٢٦ م
أسيوط ٦:١٠ م
بورسعيد ٦:٠٧ م
قنا ٦:٠٤ م

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إمساكية شهر رمضان 2023 

الأربعاء 7 رمضان

الفجر: 04:21
الشروق: 05:48
الظهر: 12:00
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:30

الخميس 8 رمضان
الفجر: 04:19
الشروق: 05:47
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:12
العشاء: 07:31

الجمعة 9 رمضان

الفجر: 04:18
الشروق: 05:46
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:31


السبت 10 رمضان

الفجر: 04:17
الشروق: 05:45
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:13
العشاء: 07:32


الأحد 11 رمضان

الفجر: 04:15
الشروق: 05:44
الظهر: 11:59
العصر: 03:30
المغرب: 06:14
العشاء: 07:33


الاثنين 12 رمضان

الفجر: 04:14
الشروق: 05:42
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:33


الثلاثاء 13 رمضان

الفجر: 04:13
الشروق: 05:41
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:15
العشاء: 07:34

 

الأربعاء 14 رمضان

الفجر: 04:11
الشروق: 05:40
الظهر: 11:58
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:35


الخميس 15 رمضان

الفجر: 04:10
الشروق: 05:39
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:16
العشاء: 07:36


الجمعة 16 رمضان
الفجر: 04:09
الشروق: 05:38
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:17
العشاء: 07:36


السبت 17 رمضان

الفجر: 04:07
الشروق: 05:36
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:37

الأحد 18 رمضان

الفجر: 04:06
الشروق: 05:35
الظهر: 11:57
العصر: 03:30
المغرب: 06:18
العشاء: 07:38


الاثنين 19 رمضان

الفجر: 04:05
الشروق: 05:34
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:19
العشاء: 07:39


الثلاثاء 20 رمضان
الفجر: 04:03
الشروق: 05:33
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40

الأربعاء 21 رمضان
الفجر: 04:02
الشروق: 05:32
الظهر: 11:56
العصر: 03:30
المغرب: 06:20
العشاء: 07:40


الخميس 22 رمضان

الفجر: 04:01
الشروق: 05:31
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:41


الجمعة 23 رمضان

الفجر: 03:59
الشروق: 05:30
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:21
العشاء: 07:42


السبت 24 رمضان

الفجر: 03:58
الشروق: 05:28
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:22
العشاء: 07:43


الأحد 25 رمضان

الفجر: 03:57
الشروق: 05:27
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الاثنين 26 رمضان
الفجر: 03:55
الشروق: 05:26
الظهر: 11:55
العصر: 03:30
المغرب: 06:23
العشاء: 07:44


الثلاثاء 27 رمضان
الفجر: 03:54
الشروق: 05:25
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:45


الأربعاء 28 رمضان
الفجر: 03:53
الشروق: 05:24
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:24
العشاء: 07:46


الخميس 29 رمضان

الفجر: 03:51
الشروق: 05:23
الظهر: 11:54
العصر: 03:30
المغرب: 06:25
العشاء: 07:47

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