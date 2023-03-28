عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: السيدة نفيسة دعاؤها كان مستجابا وأسلم على يديها 70 ألف يهودي

السيدة نفيسة
السيدة نفيسة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة سميت بذلك من النفاسة وهو الشيء النفيس، منوها بأنها سليلة بيت النبوة.

مولد السيدة نفيسة 

وأضاف جمعة، أنها ولدت سنة 145 هجرية، وهي بذلك أكبر من الإمام الشافعي بخمس سنوات، وأبوها كان أمير المدينة وهو الحسن الأنور، وهو ابن زيد الأبلج، ابن الحسن الكبير أخو سيدنا الحسين.

دعاء السيدة نفيسة كان مستجابا وأسلم على يديها 70 ألفا

وأشار الى أن استجابة الدعاء للسيدة نفيسة وصلت إلى مرحلة أشبه بالمعجزات، منوها بأن السيدة نفيسة أسلم على يديها نحو 70 ألف يهودي، فأول مراحل الدعوة للإسلام تكون بإصلاح النفس أولا، قبل محاولة إصلاح وهداية الغير.

وذكر أن الناس كانوا يأتون إلى السيدة نفيسة أفواجا أفواجا لتدعي الله لهم ليشفيهم من الأمراض، وكانت متخصصة في أمراض العيون.

7 كلمات تمسك بها لآخر رمضان.. أوصى بها النبي لمغفرة ذنوبك كلها

ساعتان في رمضان يستجاب فيهما الدعاء.. فرصة لاغتنامهما

 

سبب حبها للعبادة منذ الصغر وملازمتها المسجد النبوي

وتابع: أن السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ صغرها وكانت ملازمة للمسجد النبوي الشريف، فكانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين، وكان هذا النموذج في السيدة نفيسة.

وذكر أن تزوجت من سيدنا إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباخر بن علي زين العابدين بن سيدنا الحسين، فإذا السيدة نفيسة التي هي من نسل الحسن تزودت إسحاق الذي هو من نسل سيدنا الحسين.

سبب امتداح السيدة نفيسة في وضوء الإمام الشافعي

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن السيدة نفسية رضى الله تعالى عنها عندما سئلت على الإمام الشافعي فقالت كان رجلًا يحسن الوضوء فتعجب الناس من قولها، فقال العلماء ان قصدها من أن الإمام الشافعي يحسن الوضوء أى إذا صحت البدايات وضحت النهايات.

وأضاف المفتى قائلًا: "أي طالما أن هذا الرجل يحسن الوضوء فقبله الله فى رحمته، أى أن الله وفقه فى الخطوة الأولى فيكون بذلك وصل إلى المنتهى".

دعاء سادس يوم رمضان.. كلمات تغفر ذنوبك وتقرب لك كل الخير

سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. اغتنم الفرصة ولا تضيعها من يدك

جدول العبادات في رمضان .. 7 أعمال لاستغلال الشهر بأفضل طريقة

هل بلع بقايا الطعام دون إدراك بعد الفجر تبطل الصيام؟.. شاهد رد الإفتاء

سيدنا الحسن الأنور 

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا الحسن الأنور كان أديبا وعالما، وكان عاشقاً للنباتات والزراعة ومنتجات الفلاحة والخضرة وكانت تلعب عنده شيئا مهما جدا، ولا يمكن أن يسكن في بيته إلا وحوله مزرعة بها خضرة وثمار والطيبات، لافتاً الى أنهم في الماضي كانوا يعمرون الأرض بالنبتة والنخل والشجرة، وسيدنا الحسن الأنور عاش ومات يحب الزرع.

وأضاف الدكتور على جمعة، أن سيدنا الحسن الأنور ظل أمير المدينة 6 سنوات وفى عام 55 وشى ضده بعض الرجال للخليفة المنصور حينها وزعموا أنه يريد أخذ الحكم منه فقام الخليفة بمصادرة أمواله وعزله من ولاية المدينة، ولكن بعد ذلك رد عليه أمواله وأعاده مرة ثانية لولاية المدينة بعد ان تأكد بأن الوشاية خاطئة وليست حقيقية.

وتابع الدكتور على جمعة: أنه عندما ترك الحسن الأنور ولاية المدينة تحرك لمصر لزيارة إسحاق المؤتمن ودخل مصر في عام 193 هجرية.

سبب تعلق المصريين بالسيدة نفيسة عن الحسن الأنور

ولفت إلى أن المصريين تعلقوا بالسيدة نفيسة عن الحسن الأنور، نظرا لطول بقائها في مصر، حيث مكث الحسن الأنور في مصر عام ونصف فقط بينما مكثت السيدة نفيسة سنوات عديدة، وكذلك عندما وصل الحسن الأنور لمصر كان عمره 85 عاما، فكان نشاطه قليل على عكس ابنته السيدة نفيسة التي كانت تبلغ من العمر 48 عاما،  فكانت منخرطة ومتصدرة بين المصريين، وبالتالي كانت السيدة نفيسة أكثر تصدرا عند المصريين عن الحسن الأنور.

سبب امتداح السيدة نفيسة في وضوء الإمام الشافعي سيدنا الحسن الأنور مولد السيدة نفسية دعاء السيدة نفيسة كان مستجابا وأسلم على يديها 70 ألفا سبب تعلق المصريين بالسيدة نفسية عن الحسن الأنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

ترشيحاتنا

دراسة تحذر: الاكتئاب يزيد من ظهور أعراض الشيخوخة لكبار السن

بطريقة بسيطة.. كيف نفرق بين اللحوم الصالحة والفاسدة ؟

للمقاهي والكافيهات.. ضوابط تقديم الشيشة طبقا لقانون المحال العامة

أذان المغرب ومواقيت الصلاة 6 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان

لوحة اختفت من 100 عام تعود للظهور من جديد.. ما قصتها ؟

استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

ترفض العمل مع سلاف فواخرجى.. من هى فرح بسيسو صاحبة شخصية السيدة نفيسة

طريقة عمل ريجيم في رمضان للتخلص من الوزن الزائد ونسف الدهون

أصلها عربي.. من هي نادية قحف أول قاضية محجبة بنيوجيرسي في أمريكا

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ