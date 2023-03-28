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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب العالمية تصعد من جديد

أسعار الذهب العالمية
أسعار الذهب العالمية تصعد من جديد

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ؤ إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1960.30 دولار. وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز "يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)".

وهبط مؤشر الدولار 0.2 %، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من واحد % أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 1409.70 دولار.

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