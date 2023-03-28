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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

النسخة الرخيصة من Galaxy Z Flip 4.. فيفو تنافس سامسونج بهاتف جديد

Vivo X Flip
Vivo X Flip

أصبحت الهواتف الذكية القابلة للطي هي موضة 2023 في عالم التقنيات والإلكترونيات بلا منافس، ولكن بالرغم من هيمنة شركة  سامسونج  Samsung الكورية بقبضة من حديد حتى الآن على هذا القطاع الحيوي والنامي من خلال عروضها Galaxy Z Flip و Fold إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت عدة شركات صينية تدخل حلبة المنافسة مع أجهزتها  القابلة للطي.

شركات مثل أوبو وشاومي وحتى آبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بدأت في الإعلان عن دخول هذا المجال، وأيضا "وان بلس" OnePlus صرحت مؤخرا عن تخطيطها لطرح أول هاتف لها قابل للطي على السوق،كما أطلقت شركة  فيفو  Vivo الصينية أول جهاز قابل للطي من خلال طراز X Fold في أبريل 2022. 

Vivo X Flip

مواصفات Vivo X Flip

مع اقتراب نهاية العام الماضي، قامت فيفو أيضا بإطلاق ثاني جهاز لها قابل للطي مع X Fold + بأجزاء داخلية تمت ترقيتها وهي حاليا تعمل على تطوير الجيل التالي من خلال X Fold 2 ، ولكن يبدو ان الشركة لن تكتفي بهذه السلسلة وحدها لمنافسة سامسونج التي أصبح الهدف الأول للشركات الصينية، وأن لديها سلاسل أخرى  قابلة للطي قيد التطوير حاليا.

يزعم حساب Snoopy Tech على تويتر وهو متخصص في التسريبات التقنية ذات الموثوقية العالية أن Vivo تعمل على Vivo X Flip  الذي يحمل رقم طراز V2256A. حصل الجهاز القابل للطي بالفعل على شهادة من جوجل بلاي Google Play ، ويبدو أن إطلاقه قاب قوسين أو أدنى، وسيكون بنفس تصميم سامسونج المحبب إلا أنه بالتأكيد سيكون بسعر أقل.

Vivo X Flip

في حين أن السوق القابلة للطي أصبحت متنوعة بعلامات تجارية مختلفة أكثر بكثير من أي وقت مضى، إلا أنها في الغالب تأتي على شكل fold، الشركة الوحيدة التي اهتمت جدا بإطلاق الـ Flip كانت سامسونج مع سلسلة Galaxy Z Flip. روجت موتورولا كثيرا لعائلة الـ Razr الخاصة بها ، لكن السلسلة لم تحقق نجاحًا كبيرًا ولم تكن أبدا منافسا قويا أمام سامسونج.

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أطلقت شركة أوبو Oppo ، الصينية أول هاتف لها من نوعية الـ Flip على غرار سامسونج مع طراز Oppo N2 Flip - في فبراير الماضي، وهو الجهاز الذي يعتبر المنافس الوحيد حتى الآن لهاتف Samsung Galaxy Z Flip 4. بالنظر إلى أن نفس الشركة الأم تمتلك كلا من Oppo و Vivo ، يمكن أن يتميز X Flip القادم بنفس التصميم والأجزاء الداخلية لشقيقه من اوبو

لاقى هاتف Vivo X90 Pro ، أصداء جيدة خاصة في أداء وحدة الكاميرات عالية الجودة والدقة، وهو الهاتف الرائد للشركة في النصف الأول من عام 2023 ، وبالتالي من المرجح جدا أن يكون  X Flip القادم من  Vivo  يحمل نفس الأداء الرائع للكاميرات، ولكن حتى الآن من غير المؤكد موعد إصدار X Flip في الأسواق العالمية.

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