حادث مميت|مصرع سائق وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة السويس

لقي سائق سيارة نصف نقل مصرعه وأصيب آخرون إثر وقوع تصادم مروع بين النصف نقل وسيارتين ملاكي بطريق القاهرة - السويس قبل محور المطار ، مما تسبب في حدوث تكدس مروري بمنطقة الحادث والطرق المؤدية.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث اخطاراً بوقوع تصادم بين ٣ سيارات بطريق القاهرة - السويس قبل محور المطار .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم نقل جثة السائق المتوفي على أثر الحادث ، وتم نقل المصابين - جارٍ حصرهم - إلى المستشفيات لإسعافهم .

وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وتحرر محضر وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق .