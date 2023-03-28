أزهري يشرح درجات الصوم الثلاثة.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك ثلاثة درجات للصوم وهي، الدرجة الأولي درجة الصيام العامة، والثانية هي صوم الخواص، والثالثة هي درجة خواص الخواص.

وأوضح الصوفي، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال" علي قناة الحدث اليوم، أن صوم العامة هو الإمساك على المفطرات، وهو الإمساك عن أي شيء يدخل إلي الجوف، أو العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، في الفترة بين طلوع الفجر حتي غروب الشمس، لافتا إلي أن صوم الخاصة هو عبارة عن صيام السمع والبصر واللسان وكافة الجوارح عن كل ما يغضب الله عز وجل.

وتابع الشيخ إبراهيم الصوفي، أن صوم خواص الخواص وهو درجة عالية جدا من الصالحين يسمونهم بالعارفين، وهو ما يصوم عن ما سوي الله، أي بمعني أن لا يتعلق قلبه إلا مع الله.