فريق سيدات سلة الأهلي يفوز على سبورتنج في الدوري

حقق فريق كرة السلة سيدات بالأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة68/81.

وانتهت الفترة الأولى بتفوق «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 23-12، وواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 44-29، وفي الفترة الثالثة نجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة 60-46، قبل أن يحسم الفريق الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 68-81.

وأعرب طارق خيري، المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على سبورتنج، مؤكدًا أن الفوز جاء عن جدارة واستكمالا للمستوى الجيد الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 82-72، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري.