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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 : تأجيل سفرك

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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قد تشعر أن جيوبك ثقيلة اليوم وقد تساعدك على الشعور بالرضا عن نفسك، قد يكون حبيبك هو نور حياتك اليوم، قد تساعدك رفاهيتك على الشعور بالحيوية اليوم، قد تدعمك عائلتك في مساعيك الحياتية، حاول تأجيل أي خطط عطلة ليوم آخر.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد تكون قادرًا على الارتباط بزملائك اليوم، قد يتم ملاحظة عملك بشكل إيجابي من قبل كبار السن في شركتك.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

من المحتمل أن تكون صحة مواليد برج العذراء في حالة جيدة هذا الأسبوع، ادمج عادات صحية مثل التمارين واليوجا واتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على العافية. 

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا

يحمل هذا الأسبوع علامات إيجابية في الرومانسية مع دعم جيد من شريكك وليالي المواعدة وعروض الزواج المحتملة، ابق منفتحًا على التجارب الجديدة وأظهر المودة لأحبائك. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد تحصل على نعمة الثروة اليوم، قد تتمكن من رؤية ارتفاع كبير في قيمة الأصول الخاصة بك اليوم. 

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