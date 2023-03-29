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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصفارة الحلقة 6 .. أحمد أمين يواجه المتاعب بسبب أبنائه

الصفارة
الصفارة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث استخدم أحمد أمين الصفارة مجددًا، ليهرب من الأجواء التي يعيش بها.

وبعد استخدام الصفارة يصبح أحمد أمين، متزوج وأب لـ 3 أبناء ويواجه الصعاب بسبب مشكلات أبنائه الصغار، فهنالك واحد يقوم بالسرقة وواحد يغني اغاني شعبية والآخر يدخل حمام البنات.

طه الدسوقي مطرب شعبي يسعى وراء التريند في الصفارة

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يذكر أن إشادات كبيرة حصدها الفنان طه دسوقي بسبب الشخصية التي قدمها خلال الحلقتين الرابعة والخامسة من مسلسل "الصفارة"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد أمين، ويعرض على قناة dmc. 

 

يظهر طه في دور "وجيه"، الشقيق الأصغر والوحيد لشفيق (أحمد أمين)، والذي تتغير شخصيته أيضًا مثل شقيقه في كل مرة يتم فيها استخدام الصفارة، وخلال الحلقتين الماضيتين ينتقل لشخصية الفتى المنبهر بعالم الأغاني الشعبية والراقصات.

مسلسل "الصفارة" من بطولة الفنان أحمد أمين، طه دسوقي، حاتم صلاح، آية سماحة، من إخراج علاء إسماعيل، كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، إشراف على الكتابة أحمد أمين ومحمود عزت.

الصفارة أحمد امين الفنان أحمد أمين DMC قناة DMC

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