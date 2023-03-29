بعد علاقة غير شرعية.. قطعها لأشلاء قبل السحور وفارق الحياة بجوارها |تفاصيل

كشف تقرير لقناة “العربية”، عن تفاصيل واقعة العثور على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق بالمرج بمحافظة القاهرة.



نشب خلاف قبل سحور رابع يوم في رمضان

وأضاف التقرير، أن الشاب والسيدة كان يرتبطان بعلاقة غير شرعية وأن الواقعة حدثت قبل سحور رابع يوم في رمضان بعد أن نشب خلاف بين السيدة والشاب في شقته في المرج.

وأضاف التقرير، أن الخلاف تزايد بينهما فقام المتهم بإحضار آلات حادة وجرادل لتقطيع جثمان السيدة إلي أشلاء، إلا أنه أصيب بأزمة قلبية وتوفي بجوارها وظلت الجثتان في الشقة حتى تم اكتشاف الجريمة بسبب الرائحة الكريهة.



