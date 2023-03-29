إفريقيا الوسطى: لن نعيد رفات الصينيين ضحايا الهجوم المسلح إلى بكين.. ما السبب؟

أعلنت شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى أن رفات الصينيين الذين قتلوا بهجوم مسلح في البلاد لن يعاد إلى بكين، حيث تم حرقه بطلب من السفارة الصينية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الشرطة المحلية بجمهورية أفريقيا الوسطي، إن "رفات 9 مواطنين صينيين كانوا قد قتلوا في 19 مارس الجاري بالبلاد لن تعاد إلى الصين، بعد ما تم حرق جثثهم بقرار من السفارة الصينية".

وكان عمدة مدينة بامباري، ابيل ماتشيبتا، أعلن في مارس الجاري، مقتل 9 صينيين في هجوم شنه مسلحون على موقع تابع لشركة المعادن الصينية "مجموعة جولدن كوست"، في بلدة شينجبولو، في مدينة بامباري.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الرئيس الصيني، شي جين بينج، حث على معاقبة المسؤولين عن الهجوم بصرامة وبما يتوافق مع القانون.

وحذرت الوزارة المواطنين والشركات الصينية في إفريقيا الوسطى بتجنب المناطق عالية الخطورة والمغادرة في الوقت المناسب.