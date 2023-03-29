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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدامات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين ضد تعديلات نظام التقاعد|شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية يرونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد تعديلات تخص نظام التقاعد.
 

وشهد اليوم العاشر من المظاهرات ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، وفي باريس اعتقلت الشرطة 22 شخصا، واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية في مدينة نانت حيث أضرمت النار في أحد فروع مصرف.
 

وفي مدينة رين  وقعت عمليات تخريب. وينص التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وقد تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
 

وواجهت قوات الأمن تعبئة تراجعت بنسبة 20 إلى 40% وفقا للمدن. من جهتها ذكرت الشرطة ان نحو 740 ألف متظاهر نزلوا الثلاثاء الى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفًا في باريس. ودعت النقابات مساء الثلاثاء إلى اليوم الحادي عشر من "الإضراب والمظاهرات" الخميس 6أبريل، في كل أنحاء البلاد.
 

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