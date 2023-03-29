صحف السعودية: «الخارجية» تدين اقتحام المسجد الأقصى.. وبغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية.. والقوات الأوكرانية تقصف ميليتوبول

صحف السعودية اليوم:



- رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام العبثي من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى



- 38 مليون عملية نقاط بيع للأطعمة والمشروبات في المملكة بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال خلال أسبوع



- زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب العاصمة الأفغانية كابول



- نتنياهو ردا على بايدن: إسرائيل دولة ذات سيادة



- 700 ألف وفاة بكورونا في البرازيل بعد 3 سنوات على ظهور الفيروس



- واشنطن تحذر بكين من أي «رد فعل مبالغ فيه» على مرور رئيسة تايوان عبر أمريكا

تناولت صحف السعودية عددًا من الموضوعات المتفرقة التي جاء على رأسها اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.



وقالت صحيفة عكاظ، إن وزارة الخارجية أعربت عن إدانة ورفض السعودية للاقتحام السافر؛ الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي الاقتحام العبثي الذي نفَّذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.



وقالت صحيفة الشرق الأوسط، بدأت في بغداد أمس المباحثات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلافات النفطية، لا سيما بعد صدور قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد بشأن تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.

ووصل إلى بغداد وفد كردي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ويضم في عضويته كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان.

وقال بيان من حكومة إقليم كردستان إن الوفد سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد، وإنهم سيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، وإنه من المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى.

وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت السبت الماضي عن كسب دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي. لكن بغداد أعلنت في الوقت نفسه أنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة وفقاً للمعطيات الجديدة.



وذكرت الصحيفة، قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا. وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، الأربعاء، أن إمدادات الكهرباء في المدينة انقطعت نتيجة لذلك.

وعبر تطبيق «تليغرام» للمراسلات، قال إيفان فيدوروف، رئيس البلدية المنفي في ميليتوبول، التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس (آذار) العام الماضي، إن عدة انفجارات وقعت في المدينة.

وأوردت الصحيفة، ان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أعلن أن المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، ستستمر اليوم (الأربعاء)، بعد لقاء أول، جرى «بروح إيجابية» أمس (الثلاثاء).

وقال مكتب الرئيس في بيان مساء أمس: «بعد نحو ساعة ونصف الساعة، انتهى الاجتماع الذي عقد بروح إيجابية». وأضاف أن «الرئيس إسحاق هرتسوغ سيواصل غداً (الأربعاء) سلسلة اللقاءات».

وعقد «لقاء الحوار» الأول هذا في مقر إقامة هرتسوغ في القدس، بين «فرق العمل التي تمثل الائتلاف الحاكم» وحزبي المعارضة «يش عتيد» (هناك مستقبل)، وحزب «الوحدة الوطنية»، كما ورد في البيان.

وكان زعيما الحزبين الوسطيين على التوالي: يائير لبيد، وبيني غانتس، قد أعلنا، الاثنين، استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها «مواصلة هذا المسار»، معبراً عن أمله في التخلي عن مشروع الإصلاح.

وقال الرئيس الأميركي، على هامش زيارة إلى ولاية كارولاينا الشمالية: «لا يمكنهم مواصلة هذا المسار، وأعتقد أنني عبرت عن رأيي بوضوح».

ورداً على هذه التصريحات، أكد نتنياهو في بيان، أن «إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها، ولا تستند إلى ضغوط من الخارج، حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها».

ولفتت الصحيفة في موضوعٍ آخر، إلى أن عدد الوفيات بكورونا في البرازيل، الثلاثاء، تجاوز الـ700 ألف بعد 3 سنوات على تسجيل أول إصابة بالفيروس، مما يجعل هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية الثاني في عدد ضحايا وباء «كوفيد-19» في العالم، على ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.



وسجلت أول وفاة في البرازيل لرجل يبلغ من العمر خمسين عاماً من ساو باولو (جنوب شرق)، في 12 مارس (آذار) 2020 في بداية أزمة صحية طويلة اجتاحت المستشفيات والمشارح والمقابر في البلاد.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بلغ 1.1 مليون شخص، وفق أرقام «منظمة الصحة العالمية».

وأودى الوباء بحياة 6.8 مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم.

وحول تايوان، حذرت الولايات المتحدة بكين، الأربعاء، من أي «رد فعل مبالغ فيه» على توقف رئيسة تايوان تساي إنغ ون في نيويورك، خلال توجهها إلى أميركا الوسطى، وفي لوس أنجليس في طريق عودتها.

وقال مسؤول أميركي كبير، لصحافيين، طالبا عدم كشف هويته: «لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه، أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان».

وذكرت صحيفة الرياض، أن عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19 - 25 من مارس الجاري، بلغ 146.312.000 عملية ، بقيمة 11.040.364.000 ريال، مقابل 11.999.164.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.068.000 بقيمة 790.704.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.328.000 بقيمة 336.386.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 120.000 بقيمة 144.557.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 857.000 بقيمة 253.754.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.677.000 بقيمة 632.683.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الصحة 6.619.000 بقيمة 644.610.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.209.000 بقيمة 340.780.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 449.000 بقيمة 265.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.460.000 بقيمة 103.964.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 190.000 بقيمة 189.269.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 15.013.000 بقيمة 1.067.072.000 ريال.

