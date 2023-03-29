بالأسماء.. وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية منذ قليل ، وقوع حادث تصادم مروع بين سياره نقل وأخري ميكروباص ونصف نقل بطريق الزقازيق بلبيس امام مزلقان أولاد سيف ، مما أدي الي وقوع 7 متوفين و10 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الجثث بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بوصول "ثروت ا م" 40 سنة مصابا بنزيف بالصدر وإشتباة كسر بالضلوع و"ابراهيم ا س" 30 سنة و"أحمد ع م" 35 سنة و"فؤاد س ا" 30 سنة و"محمد ك ا" 15 سنة و"عيسي ع م" 45 سنة و"محمد ا ع" 18 سنة و"وليد ح ع" 42 سنة و"حسن م م" 12 سنة و"عبد الشافي ع ع" 43 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

و "محمد ز م" 30 سنة و"أحمد ص ع" 40 سنة و"احمد ا" 45 سنة و"صلاح ع ح" 45 سنة و"أحمد م ع" 30 سنة و"احمد غ ز" 30 سنة و"ابراهيم م ا" "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سياره نقل وأخري ميكروباص ونصف نقل بطريق الزقازيق بلبيس امام مزلقان اولاد سيف وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.