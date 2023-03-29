بمناسبة مرور1083عاما.. منطقة قنا الأزهرية تحتفل باليوم السنوي للأزهر الشريف 

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، الإحتفال الذي نظمته منطقة قنا الأزهرية، بقصر ثقافة قنا بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف وذكري مرور ١٠٨٣ عاما هجرياً علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف، والذي وافق يوم الجمعة ٧ رمضان عام ٣٦١ هـ ، الموافق ٢١ يونيو عام ٩٧٢م.

حضر فعاليات الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والعميد محمد غنيم المستشار العسكري بقنا ، و الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف ، والقمص أمونيوس فارس، وكيل مطرانية قنا ، والنائب العمدة مبارك احمد عامر ، والنائب محمد مصطفي الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامى.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها عرض كلمة مسجلة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم خلالها التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، واليوم السنوي للأزهر الشريف، تلاها عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف، ثم تقديم عدد من العروض الحركية و الإنشادية والأغاني الوطنية، قدمها طلاب منطقة الأزهر بقنا.



تضمنت فعاليات الاحتفال، تكريم الفائزين في مسابقة" دور الأزهر الشريف في حفظ الدين والوطن" ، حيث تم منحهم شهادات تقدير و مكافآت مالية.



ووجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، رسالة شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيادات الأزهر ولجميع الحضور، معبراً عن فخره واعتزازه بمشاركته فى احتفالية"مرور ١٠٨٣ عاما هجريا علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم، فهو منارة العلم والعلماء والنور الذي يشع في أنحاء العالم ، ومنهل الوسطية.

وأضاف الداودى، بأن الأزهر الشريف لم يقتصر دوره علي الدور الدعوي والتعليمي فحسب، بل امتد إلي العديد من المبادرات المجتمعية ذات البعد الانسانى، ولعل أبرزها تنظيم القوافل الطبية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة مجانا للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم، داعياً بالأمن والاستقرار والتقدم والرخاء لمصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و قال الشيخ تاج الدين ابوالوفا ، مدير عام منطقة قنا الازهرية، إن الأزهر يعتبر مركز الاشعاع الروحى الذي يقوم بدوره الكبير في خدمة الدين والعلم واللغة ويبذل قصارى جهده في أداء رسالته السامية والنبيلة في نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير ، ويظل الأزهر الشريف يعمل على مر العصور على إعلاء منارة الإسلام وحفظ تراثه المجيد، كما قام الأزهر بتخريج علماء أجّلاء لا نزال حتى يومنا هذا ننهل من بحر علمهم الكثير، كما يفد الآلاف من الطلاب ليتعلموا في علومه المختلفة وتحديدا الطلاب الوافدين من قارتى آسيا وأوروبا، ويظل الأزهر شعاع العلم والعرفان في أقطار العالم أجمع حتى أصبح مقصد طلاب العلوم العربية والثقافات الإسلامية في مختلف الأمم والشعوب، حيث يستقبل الأزهر ٣٠ ألف وافد من ١١٠ دولة حول العالم، فضلاً عن إنشاء ١٦ معهد أزهرى في دول افريقية و أسيوية لنشر الفكر الوسطى.

كما ألقي قيادات الوعظ بالأزهر ، وممثل الكنيسة كلمات، تحدثوا فيها حول أهمية الأزهر الشريف وتاريخه ومكانته العالمية، و التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه ، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا ، كما تحدثوا عن دور الأزهر كجامع وجامعة في الحفاظ علي صحيح الدين ونشر العلوم التطبيقية.



يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر قرر فى مايو ٢٠١٨ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام ٣٦١ هـ ، يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر .