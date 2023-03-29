الملاكمة الجزائرية عن إقصائها من نهائي بطولة العالم: لم أخلق نفسي

ذكر قرير لفضائية العربية، أن هناك ضجة واسعة أحدثتها ملاكمة جزائرية، بعد إقصائها من بطولة العالم بسبب هرمون الذكورة.

وتابع التقرير أن الاتحاد الدولي للملاكمة "iba" أقصى إيمان خليف البالغة من العمر 23 عاما من خوض المباراة النهائية ضد الصينية يانج لي في وزن 66 كيلو ضمن منافسات بطولة العالم للملاكمة للسيدات بنيودلهي.

لم أخلق نفسي وهذه خلقة الله

واختتم التقرير أن السبب عدم استيفائها لمعايير الأهلية لمنازلة السيدات، والاتحاد الجزائري طعن بقرار الاستبعاد ولكن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لم تقبله.

ووصفت إيمان خليف ما تعرضت له بـ المؤامرة، قائلة إنها لم تخلق نفسها وهذا الشئ رباني وهذه خلقة الله.