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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تستضيف وتنظّم الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على التوقيع على الاتفاق اللوجيستى، المزمع توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والخاص باستضافة وتنظيم مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 لعام 2024 . 


 استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي من شأنها تعزيز مكانة مصر فى نطاق القارة الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة فى قضايا التحضر والتطوير الحضرى، والمرونة المناخية، والتنمية المستدامة.

كما أن هذا المنتدى يمثل فرصة للترويج للتجارب التنموية والجهود التى تبذلها الدولة فى عمليات التطوير الشامل، وفى توطين أهداف التنمية المستدامة عبر مجموعة من البرامج والتدخلات أبرزها، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن برامج تطوير العشوائيات والمدن المستدامة والإسكان.

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