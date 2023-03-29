عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد.. لينا صوفيا تنعم بمساندة وحنان إسعاد يونس

صدى البلد

في تجمع عائلي كبير ووسط صخب الجميع، ودون أن تنطق فيها بكلمة واحدة، تلفت حالة الحزن التي تعيشها لينا صوفيا انتباه جدتها إسعاد يونس، فتنظر إليها الأخيرة نظرة تعاطف وحب، لتبدو وكأنها تحتضنها بعينيها، وذلك ضمن أحداث مسلسل كامل العدد الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة هذا الأسبوع.

في لقطة مؤثرة تخطف القلب، تلتقط الجدة حياة (إسعاد يونس) عن بعد وجه حفيدتها فريدة (لينا صوفيا) لتستشعر من ملامحها حالة الحزن التي تمر بها، حيث تعيش فريدة شعوراً بالغربة في مدرستها الجديدة بمصر بعد تركها لأمريكا، وكمراهقة تعيش قصة حب مع شاب أمريكي ذو أصول عربية يكبرها في السن، ولكنها تفاجأ به وقد نشر صوراً له مع فتاة أخرى، لتصاب فرية بالحزن الشديد.

نشرة الفن| أول تعليق من رامز جلال بعد لدغة الثعبان.. ووفاة ممثل مسلسل "لا تطفئ الشمس"

مسلسل جميلة.. عبير صبرى تكشف سر انجذابها للصراع مع ريهام حجاج

وبعد فشلها في إخفاء دموعها، تحتضنها جدتها حياة، وتحاول التخفيف عنها، وتنصحها بألا تكتم دموعها، وأن تعطي نفسها الفرصة في البكاء، وهو عكس ما طلبته منها جدتها لأمها فاتن (ألفت إمام) التي ترى أنه من الأفضل أن تُترك وحدها حتى تهدأ، وتدخل فريدة بذلك في صراع طريف بين الجدتين التي تمثل كل منهما خلفيتين ثقافتين مختلفتين في التربية؛ فتمثل الجدة حياة الثقافة والطابع المصري العاطفي، بينما تمثل الجدة فاتن الثقافة والطابع الأمريكي الجامد.  

مسلسل كامل العدد من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته أيضاً دينا الشربيني، شريف سلامة، أحمد كمال وآية سماحة، جيهان الشماشرجي، وألفت إمام.

 

اسعاد يونس دينا الشربيني شريف سلامة أمريكا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

موضوعات متعلقة

خليكي محضر خير.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ رضوى الشربيني

سوزان نجم الدين تكشف صعوبات "مربى العز"

تفاصيل حفل ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو على المسرح الكبير بالأوبرا

رمضان كريم الحلقة6.. مشاجرات بين أهل الحارة بسبب الفول

مذكرات زوج الحلقة 6.. عائشة بن أحمد تبحث عن طارق لطفي

مسلسل بابا المجال الحلقة 6.. تهمة القتل تثبت على مصطفى شعبان

مسلسل كامل العدد .. انهيار عائلي في انتظار دينا الشربيني

الليثي وصيام يكشفان أسرار اغنية " المسحراتي " لفؤاد حداد وسيد مكاوي

ترشيحاتنا

الحكومة: تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية خلال شهر

مفاجأة سارة لـ الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من سلطنة عمان بشأن الدين العام

عباس شومان: تاريخ الأزهر 11 قرنا ولم يصبه وهن وسيبقى فتيا أمد الدهر

بايخة أوي | حسام موافي لـ هؤلاء الأشخاص : رمضان شهر عبادة

2 درجة مئوية.. العراق تحذر مواطنيها من موجة شديدة البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج كالسحر.. هذا النوع من الفيتامينات يحمي من الإصابة بالعمى

بالأحمر اللافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بلوك جذاب | شاهد

شابة تلاحظ بطنها تكبر يوم عن آخر.. فكانت الصدمة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض كدمات الزعل ونصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

فيديو

تخطت 6 ملايين جنيه.. اعترافات متسولة مليونيرة تمتلك سيارة فارهة تثير الجدل

انتم فشلة .. هل تطاول محمد سعد على العاملين بمسلسله ؟

العاصفة بدأت.. الأرصاد محذرة المواطنين: ابتعدوا عن هذه الأماكن

تطورات في الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ