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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة سوهاج تحتفل باليوم السنوي للأزهر الشريف

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، والتي تقام تحت رعاية فضيل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر.

جاء الاحتفال بحضور بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، ورجال وشيوخ الأزهر الشريف، وممثلي الكنيسة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تحدث رئيس المنطقة الأزهرية وعدد من الحضور حول دور الأزهر الشريف في نشر الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر العلم بالداخل والخارج، ودوره في إنجاز المصالحات والقضاء على الخصومات الثأرية، ودعم المرأة.

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محافظ سوهاج

وتم الحديث عن دور أروقة الأزهر في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، والتعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلماؤه، واختتم الاحتفال بفقرات  الإنشاد الديني والمديح.

وهنأ محافظ سوهاج، جميع الحضور، والمنتسبين للأزهر الشريف باليوم السنوي للأزهر، مؤكدا على أهمية دور الأزهر الديني والعلمي، والاجتماعي، والتوعوي.

وأشار إلى المكانة المرموقة للأزهر الشريف في الداخل والخارج، ودوره في نشر الرسالة الوسطية للدين الإسلامي، لافتا إلى دور الأزهر الشريف في إنشاء بيت العائلة، وبيت الزكاة والصدقات المصري، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، للتصدي للفكر المتطرف ومواجهته بكل اللغات.

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