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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر الحلقة 7: مؤامرة من مصطفى لزواج أحمد صفوت وسارة سلامة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الأجهر” وقوع أحمد صفوت ضحية مؤامرة بين مصطفى الأجهر  "عمرو سعد" وسارة سلامة لتوريطه في الزواج منها بعد محاولته خطف درة والضغط على والدها.

فوجيء أحمد صفوت بلونا "سارة سلامة" تحضر إلى شقته بفستان زفاف وتحمل مسدس للضغط عليه للزواج منها بعد تقدمه بطلب للزواج من درة حبيبة الأجهر.

واتضح أنها حضرت لهذا الموقف بالاتفاق مع الأجهر الذي حضر برفقة الشهود وعقود عرفية، وأعلن زواجهما خوفا من فضحه أمام والديهما.


مسلسل الأجهر من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت كلا من درة وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.

أنوشكا تكشف عن شخصيتها فى الأجهر

يواصل صناع مسلسل “الأجهر” بطولة الفنان عمرو سعد و الذي تدور أحداثه في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدنغير تقليدية ببيروت وعدد من الدول الأفريقية.

وكشفت الفنانة أنوشكا فى تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل شخصيتها فى “الأجهر”.

وقالت الفنانة أنوشكا :" شخصيتى فى مسلسل “الأجهر” مركبة ولها أكثر من لون وتختلف تمامًا عن مسلسل راجعين ياهوى وعن اعمالى السابقة ووقع اختيارى هذا العام على مسلسل “الأجهر” لإنى أبحث عن التغير دائمًا".

أبطال مسلسل الأجهر

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

أحمد مجدى ناهد السباعي عمرو سعد الفنان عمرو سعد عمرو عبد الجليل مسلسل “الأجهر” مسلسل الأجهر الفنانة انوشكا انوشكا

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