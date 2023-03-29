ماجد المصري: كان نفسي في دور شريف منير بفيلم "ولاد العم"

أكد الفنان ماجد المصري، عدم ندمه على أي أدوار فنية كان يريد الظهور بها، موضحا أنه لم يندم، لكن هناك بعض الأدوار كان يريد أن يكون بها.

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يريد الظهور في دور شريف منير في فيلم "ولاد العم"، كان دور جيد جدًا، مضيفًا: "كان نفسي أعمل الدور ده، ودور مميز وشخصية شريف منير كانت جيدة بشكل كبير".

وتابع: من ضمن الشخصيات التي كان يجسدها هو دور خالد الصاوي في مسلسل "اللي ملوش كبير"، منوهًا بأنه كان دور ممتاز، كما أنه يشارك خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "ضرب نار" وهو واحد من الشخصيات الأساسية في المسلسل.