عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد المصري: كان نفسي في دور شريف منير بفيلم "ولاد العم"

شريف منير
شريف منير

أكد الفنان ماجد المصري، عدم ندمه على أي أدوار فنية كان يريد الظهور بها، موضحا أنه لم يندم، لكن هناك بعض الأدوار كان يريد أن يكون بها.

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يريد الظهور في دور شريف منير في فيلم "ولاد العم"، كان دور جيد جدًا، مضيفًا: "كان نفسي أعمل الدور ده، ودور مميز وشخصية شريف منير كانت جيدة بشكل كبير".

وتابع: من ضمن الشخصيات التي كان يجسدها هو دور خالد الصاوي في مسلسل "اللي ملوش كبير"، منوهًا بأنه كان دور ممتاز، كما أنه يشارك خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "ضرب نار" وهو واحد من الشخصيات الأساسية في المسلسل.

 

ماجد المصري شريف منير ولاد العم أسما إبراهيم اللي ملوش كبير ضرب نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

رامز نيڤر اند.. إيمان العاصى فى حالة صدمة: أنا قاعدة ولا واقفة

بصراخ وألفاظ خارجة.. إيمان العاصي تنفعل بسبب مقلب رامز جلال|فيديو

إنت أكبر مني.. رد غير متوقع من لوسي على فيديو لـ عايدة رياض

مشهد مرعب.. لحظة هجوم الثور على إيمان العاصي في "رامز نيفر إند"|فيديو

كورونا يضرب السعودية من جديد.. وتسجّل 270 إصابة بـ «كوفيد-19»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

لن تصدق.. هذه الطريقة في تناول الطعام برمضان تخفض وزنك سريعا

علاج كالسحر.. هذا النوع من الفيتامينات يحمي من الإصابة بالعمى

بالأحمر اللافت.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بلوك جذاب | شاهد

فيديو

أوامر الجن.. تفاصيل صادمة في حادث دجال الجيزة

تخطت 6 ملايين جنيه.. اعترافات متسولة مليونيرة تمتلك سيارة فارهة تثير الجدل

انتم فشلة .. هل تطاول محمد سعد على العاملين بمسلسله ؟

العاصفة بدأت.. الأرصاد محذرة المواطنين: ابتعدوا عن هذه الأماكن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ