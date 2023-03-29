مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..وتفاصيل حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

يستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات. وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي، والذي تمت إذاعته عبر فضائية “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم في أسواق الصاغة.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2388 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1791 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية

استعرضت فضائية صدى البلد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم





أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.47 جنيه للبيع، و33.35 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.07 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.00 جنيه للبيع، و100.65 جنيه للشراء.

استعرض تقرير تمت إذاعته عبر فضائية "صدى البلد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 13

الإسكندرية 19 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

شرم الشيخ 30 - 19

أسوان 33 - 16

سوهاج 29 - 13

الأقصر 33 - 15



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة فى درجات حرارتها، إضافة إلى امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اليوم متوقع أن تصل القاهرة الكبري خلال فترة النهار إلى 22 درجة مئوية، ونشعر بالأجواء الدافئة الربيعية بالنهار، وخلال فترات الليل يحدث إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، خاصة أن اليوم يكون هناك نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وتابعت غانم، أن الأجواء معتدلة خلال فترة النهار على المناطق الساحلية، مائلة للحرارة على مناطق الجنوبية، وفرص لسقوط الأمطار بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ولكنها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أى أعمال أنشطة يومية.

وأشارت إلى أنه غدا الخميس سيكون هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.