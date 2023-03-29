مفاجأة في تفسير رؤية المتوفى جائعًا يطلب الطعام .. أمين الإفتاء يكشفها

وجهت متصلة سؤالا الى الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال " برنامج فتاوى الناس " المذاع على فضائية الناس، تقول فيه: أحد أقاربي يأتيني في المنام من وقت لآخر وهو جائع، فما تفسير ذلك؟

أجاب أمين الفتوى قائلا: بتيجي لنا أسئلة كثيرة منها شخص يقول قريبي جالي قالي عليه دين، أو أنا حي لم أموت أو من هذا القبيل وكل هذا لا علاقة له بالأحكام الشرعية ".

وأضاف عبد السميع الأحلام لا نأخذ منها أحكام وهذه قاعدة يجب على الجميع معرفتها، لافتا إلى أن الأحلام بناخد منها مبشرات خير فقط، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الرؤية الفأل، لكن واحد متوفي بيقول إنه جائع ماذا يعني، لا شيء، لكن ممكن نتصدق على روحه، فقط، وهذا ليس من باب الوجوب ولكم من باب الفضل والاستئناس بذلك ".

هل يجب معرفة نتيجة الاستخارة في رؤيا بالمنام

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الاستخارة أمر مستحب، وتكون في الأمور المباحة التي لك أن تفعلها أْو لا تفعلها، ومعناها أنك تترك الاختيار في أمورك لله تعالى الذي يعلم السِّرَّ وأَخْفَى.

وليس شرطًا أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا منامية فقط؛ بل أكبر علامتين بعد الاعتماد الكلي على الله تعالى هما : ( انشراح الصدر ) مع ( تيسير الأمر أو عدم تيسيره ) .. ولذلك قيل : (التيسير علامة الإِذْن ) .

بمعنى أنك بعد الاستخارة المتكررة إن وجدتَ راحةً في قلبك للفعل مثَلًا ورأيتَ أسبابه مُيَسَّرةً فلتتوكل على فعله مع الاستعانة بالله عليه، وإن وجدتَ عكس ذلك فلتنصرف عنه، وسيصرفه الله عنك بإذنه سبحانه.