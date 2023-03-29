سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة، والتعليم، والإدارة المحلية، والتشريعية، والاتصالات بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائبة نورا علي لمناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات (الطيران، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والاتصالات، والزراعة، والمالية).



وأوضحت نورا علي، أن مجال الأرصاد، مجال خصب تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدراتها، وتقليل الخسائر الناتجة عن نشر بيانات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد.



وأشارت إلى أن تلك البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في إرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية، ما يستدعي معه إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.



وبعد مناقشات واستعراض لمشروع القانون وأهدافه وافقت اللجنة من حيث المبدأ، ثم بدأت مناقشة مواده مادة مادة ، وقد أدخلت العديد من التعديلات واستحدثت مواد اصدار.



كما قامت اللجنة المشتركة بتخفيض الحد الأدنى من المادة 13 الخاصة بالعقوبات من 100 ألف الى 50 ألف جنيه، وذلك للمواءمة بين الجرم والعقاب لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.



وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بصورته النهائية واعداد تقريرها عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.