عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وألقينا فيها رواسي.. هل جبال الأرض أصلها من الفضاء|من معاني القرآن

صدى البلد

شرح فضيلة الدكتور محمد داوود، قوله تعالى في الآية الكريمة:"وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"وذلك من خلال برنامج "من معاني القرآن"الذي يعرض على الصفحة الرئيسية بموقع صدى البلد عبر تطبيق فيسبوك.


هل الجبال كائنات فضائية ألقاها الله من أعلى؟.. قال الدكتور محمد داوود، مع أن القرآن قال في آيات أخرى وجعلنا فلماذا هنا وألقى؟ وهنا العلم يجيب بأن تكوينات الجبال مختلفة ومنها الجبال التي تتكون من الحمم التي تخرجها البراكين وتقذف بها إلى أعلى ثم تلقى إلى الأرض فتتكون منها جبال هذه التكوينات مختلفة عن تكوين الجبال.

وأوضح أنه من حكمة الله أنه أشار إلى هذا النوع من التكوين لهذه الجبال التي تتكون نتيجة عن إلقاء البركان لحممه ومخرجاته البركانية الى الأرض فتتكون منها الجبال فقال: "وألقى" إشارة إلى هذا النوع، لأن الذي خلق الارض وخلق البركان وخلق الجبال هو الذي أنزل القرآن فكان هذا التطابق في المعنى، فتارة يقول وجعلنا وأخرى وألقى هنا ليبين خصوصية هذه الجبال في التكوين المختلف عن بقية الجبال.

واختتم داوود، أنه بهذا يصدق المعنى وتزول الغرابة لذلك من حق الشباب أن يسأل ومن الواجب علينا أن نبين والحق لا يخشى النقد أبداً وإنما كل كلمة فيها سر دقيق شرط أن تكون مع قواعد اللسان العربي المبين الذي نزلت به آيات الذكر الحكيم.

برنامج من معاني القرآن من معاني القرآن الدكتور محمد داوود محمد داوود كائنات فضائية هل جبال الأرض أصلها من الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

ترشيحاتنا

روسيا : مقتل أكثر من 535 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام المدفعية الأمريكي بكييف

طرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى بعد الـ 18% .. خبير يوضح

تسجيل أول حالة إصابة لـ إنسان بأنفلونزا الطيور في تشيلي

اختل توازنها.. انتشال جثة سيدة سقطت في البحر اليوسفي بأبوقرقاص

"الله وكيل" جملة أحمد العوضي الشهيرة.. غير متعلقة بمحافظة معينة|فيديو

نشرة الحوادث|دجال ينتهك جسد قاصر أمام والدها قرباناً للجن وهايدي: حماتي شيطان.. ومأساة ملكة جمال الوراق.. وعامل قنا سلب طالبة ثانوي أعز ما تملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان.. فول بالجبنة مع بطاطس بالتحبيشة

انتبه.. أطعمة يجب الابتعاد عنها فى رمضان

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ