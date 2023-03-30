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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل الفطار.. دفن جثة كهربائي دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق ببولاق الدكرور

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة كهربائي أطاحت به سيارة وقت الإفطار بمنطقة بولاق الدكرور وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وباشرت التحقيقات مع المتهم. 

 لقي كهربائي مصرعه أثناء عبوره الطريق، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمنطقة بولاق الدكرور قبل مدفع الافطار بدقائق قليلة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى القوس الغربي اتجاه الوراق.

أمر اللواء محمود الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة تاجر 50  سنة اصطدم بكهربائي 45 سنة أثناء عبوره نهر الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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