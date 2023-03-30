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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أمسية رمضانية بكفر الزيات .. محافظ الغربية يكرم 30 من أمهات الشهداء والسيدات المثاليات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في أمسية رمضانية أقيمت بمركز شباب كفر الزيات، 30 أم من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، المهندس عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ.

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وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر للنائب طلعت عبد القوي، على هذه الدعوة الكريمة، موجهاً التهنئة لأهالي كفر الزيات ولأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يتزامن مع الصيام الكبير للإخوة الأقباط.

وأوضح المحافظ أن التطوير الذي يتم في مدينة كفر الزيات هو بداية لخطة تطوير شاملة ستبدأ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، موجها الشكر لرئيس المدينة ولأعضاء مجلسي النواب والشيخ على دعمهم المستمر لتنفيذ مشروعات الرصف والتطوير.

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كما وجه رحمي حديثه لأهالي كفر الزيات بضرورة المشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تكوين أسرة قادرة على المشاركة في عجلة الإنتاج، كل فرد فيها يشارك في بناء هذا الوطن.

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واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر إلى السيدات الحاضرات من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، مشيرا إلى الدور الكبير والبارز في بناء وتنمية المجتمع.


حضر الاحتفال  عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم،  يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.

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محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ الدكتور طارق رحمي كفر الزيات جامعة طنطا وزارة الشباب رئيس الجمهورية طارق رحمي مشروعات عضو مجلس النواب مدينة كفر الزيات

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