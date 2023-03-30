13 قرارا| تفاصيل اجتماع نقابة الصحفيين بالمجلس الجديد

عقد مجلس نقابة الصحفيين الجديد، اجتماعه الثاني مساء الأربعاء 29 مارس 2023، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس؛ محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.

وناقش مجلس النقابة استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان ، وقرر ما يلي:

1- السكرتير العام جمال عبدالرحيم

2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية: محمد خراجة

3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس

4- وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب: محمد سعد عبدالحفيظ

5- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبو كيلة

6- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشؤون العربية والمتابعة وعضو لجنة القيد: حسين الزناتي

7- وكيل النقابة للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية: محمود كامل

8- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف

9- رئيس لجنة الإسكان وعضو لجنة القيد الاستئنافي: عبد الرؤوف خليفة

10- رئيس لجنتي المرأة والنشاط وممثل النقابة بصندوق التكافل والسكرتير العام المساعد: دعاء النجار

11- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وممثل النقابة بصندوق التكافل: محمد الجارحي

كما قرر المجلس إرجاء اختيار رئيس لجنة المعاشات وعضو بلجنة القيد الابتدائي وعضو بلجنة القيد الاستئنافي وتشكيل هيئة التأديب الابتدائية إلى اجتماعه القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت 1 أبريل 2023.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كشوف البطالة ووضع الضوابط اللازمة لصرفها تتكون من الزملاء (جمال عبدالرحيم – هشام يونس – محمد خراجة – دعاء النجار – محمد الجارحي).