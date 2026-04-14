وزير الرياضة يلتقي المشاركين ببرنامج إحياء مسار العائلة المقدسة

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، المشاركين في برنامج «إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر» تحت شعار «كن صانع سلام»، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلاً في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية البرنامج في ترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشباب، مشيراً إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل نموذجاً فريداً يعكس مكانة مصر كأرض للتسامح والتنوع الثقافي والديني، كما استمع إلى آراء المشاركين حول الفعاليات والأنشطة المنفذة.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج في محافظات الشرقية، والغربية، والبحيرة، والقاهرة، والمنيا، وأسيوط، حيث تشمل الزيارات عدداً من المواقع الدينية والتاريخية التي مر بها مسار العائلة المقدسة، من بينها تل بسطا، وسمنود، وأديرة وادي النطرون، ومجمع الأديان بمصر القديمة «السبع كنائس»، وكنيسة العذراء بالمعادي، وجبل الطير بسمالوط، ودير المحرق، ودير درنكة بأسيوط، إلى جانب زيارة عدد من المساجد التاريخية التي تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوعها، ومنها مسجد عمرو بن العاص، ومسجد أحمد بن طولون، ومسجد السيد البدوي، والجامع الأموي الكبير.