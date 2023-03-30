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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال الحرب.. أوكرانيا تعلن موعد الضربات القادمة تجاه روسيا

صدى البلد

صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد القوات الروسية علي عدة محاور.

وأوضح ريزنيكوف، في مقابلة مع تلفزيون ERR ، قائلا: "تم التخطيط لتنفيذ الهجوم في عدة محاور، ويعتمد موعد التنفيذ على اللحظة الأكثر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الأحوال الجوية، ففي فصل الربيع تكون الأراضي رطبة جدا، وأتوقع أن نشن الهجوم في شهر أبريل المقبل أو مايو".

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وأضاف، أن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي استلمتها القوات الأوكرانية، ستشارك في الهجوم المضاد.

وفي ذات السياق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لا تستطيع شن هجوم مضاد على القوات الروسية، بسبب نقص الأسلحة والذخائر.

وأفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، تناقش باستمرار وبنشاط كبير الخطط المحتملة لهجوم الربيع المضاد، للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الغرب "يدفع" بأوكرانيا لشن هجوم مضاد، بهدف تبرير الإمداد المالي واللوجستي لكييف.

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