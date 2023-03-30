نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

أذاع زوجان بريطانيان مقطع فيديو على موقع تيك توك يوثقان فيه تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أسماء ثلاث توائم لهما، وهم روبي وبايتون وبورشا، على أنهم الأخف وزنا فور ولادتهما بعد فترة ٢٢ شهرا من الحمل.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، استقبل الوالدان ميكايلا وايت 32 عامًا)، وجاي هوبكنز 36 عامًا من بريستول، بناتهن الثلاثة بفرحة غامرة كما احتفلا بتسجيل الرقم.

وولدت الطفلة روبي روز أولاً، وكان وزنها (467 جرامًا)، تبعتها شقيقتاها بعملية قيصرية طارئة بوزن (402 جرام) و (415 جرام)، واجتاز التوأم فترة حرجة مدتها 72 ساعة قبل قضاء عدة أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة .



وتم تشخيص إصابة التوائم الثلاثة بدرجات متفاوتة من الشلل الدماغي، فروبي روز قادرة على الأكل والزحف والمشي بشكل مستقل، بينما تعاني شقيقتاها من صعوبات في الحركة وتتلقيان التغذية عن طريق أنبوب.

وواجهت الأسرة العديد من التحديات منذ وصول التوائم إلى العالم، حيث فقد الزوجان وظيفتهما بسبب كورونا، ثم طُردوا من شقتهما قبل الولادة وواجهت الأم اكتئاب ما بعد الولادة واضطراب ما بعد الصدمة، إلا ان زوجها ساعدها في تخطي المرحلة الصعبة.