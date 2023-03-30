عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

ثلاث توائم مع اسرتهم
ثلاث توائم مع اسرتهم

أذاع زوجان بريطانيان مقطع فيديو على موقع تيك توك يوثقان فيه تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أسماء ثلاث توائم لهما، وهم روبي وبايتون وبورشا، على أنهم الأخف وزنا فور ولادتهما بعد فترة ٢٢ شهرا من الحمل.

txt

تيك توك يهدد تزويد أوكرانيا بالذخائر.. تفاصيل

txt

الأغرب.. كيني يتزوج 3 توائم في يوم واحد

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية،  استقبل الوالدان ميكايلا وايت 32 عامًا)، وجاي هوبكنز 36 عامًا من بريستول، بناتهن الثلاثة بفرحة غامرة كما احتفلا بتسجيل الرقم.

وولدت الطفلة روبي روز أولاً، وكان وزنها (467 جرامًا)، تبعتها شقيقتاها بعملية قيصرية طارئة بوزن (402 جرام) و (415 جرام)، واجتاز التوأم فترة حرجة مدتها 72 ساعة قبل قضاء عدة أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة .


وتم تشخيص إصابة التوائم الثلاثة بدرجات متفاوتة من الشلل الدماغي، فروبي روز قادرة على الأكل والزحف والمشي بشكل مستقل، بينما تعاني شقيقتاها من صعوبات في الحركة وتتلقيان التغذية عن طريق أنبوب.

وواجهت الأسرة العديد من التحديات منذ وصول التوائم إلى العالم، حيث فقد الزوجان وظيفتهما بسبب كورونا، ثم طُردوا من شقتهما قبل الولادة وواجهت الأم اكتئاب ما بعد الولادة واضطراب ما بعد الصدمة، إلا ان زوجها ساعدها في تخطي المرحلة الصعبة.

تيك توك الأخف وزنا توائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

موضوعات متعلقة

حبيبات متناثرة .. كيف اكتشف العلماء مياهًا في زجاجة على سطح القمر

ذوبان الجليد بالقطب الجنوبي | كارثة تهدد المحيطات وسلسلة الغذاء البحري

لكبار السن.. رياضة بسيطة تحمي من خطر الموت المبكر

منها الأسماك والذئاب..حيوانات يمكنها إنقاذ كوكب الأرض في هذه الحالة

الإطفاء ينقذ إسبانيا.. منع توسع حريق بالغابات بعد التهام 10 آلاف فدان

150 ألف نسخة من المصحف.. قرار جديد من خادم الحرمين في رمضان

خدمة العملاء وتحليل البيانات.. هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على المستقبل الوظيفي؟

8 جنود.. تكريم حاملي نعش الملكة اليزابيث بطريقة خاصة

ترشيحاتنا

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

رسميًا| تفاصيل انتقال 14 وزارة وهيئة حكومية للعاصمة الإدارية وشقق سكنية للعاملين

مستقرة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

هل يجوز وضع زكاة الفطر في صندوق المسجد؟.. اعرف الرأي الشرعي

سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

الأم والأب السبب ... طفل يصاب بمرض خطير في رأسه|هاني الناظر يوضح

بإطلالة رمضانية .. بوسي تتألق بالفوشيا في أحدث ظهور لها

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ