عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤدى التراويح وسط المصلين رافضا تلبية دعوة مدير الأوقاف

برفقة حارسه الشخصي
برفقة حارسه الشخصي محافظ بورسعيد يؤدى التراويح وسط المصلين ر

أدى اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة التراويح لسادس أيام شهر رمضان المبارك بالمسجد التوفيقى أقدم مساجد المحافظة بحى العرب .


ورفض محافظ بورسعيد الاستجابة لطلب مدير أوقاف المحافظة دكتور جمال عواد بالتقدم للصفوف الأولى عقب وصولها المسجد حيث كات فى انتظاره  الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة والدكتور محمد المتولى فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بور سعيد والدكتور محمد إسماعيل عبدالرحمن استاذ اصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف.

المركز الأول أقل معدل نسمة | محافظ بورسعيد يهنئ المجلس القومي للسكان

محافظ بورسعيد: مصر تشهد عصرا جديدا من المشروعات العملاقة لخدمة المواطنين

وفضل محافظ بورسعيد الصلاة وسط الصفوف برفقة حارسه الشخصي الذي اتخذ مكان فى الصف الخلفي للمحافظ فى هدوء وسط المصلين بصحن المسجد .


وعقب انتهاء الصلاة صافح محافظ بورسعيد المصلين وقيادات الأوقاف بالمحافظة وتجاذب معهم الحديث وودعهم مغادر فى سيارته الملاكى برفقة حارسه الشخصي .


وقد اعتاد محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المعظم أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة بترتيب مع الأوقاف دون تواجد لطاقم مكتبه ومعاونيه وحتى رؤساء الأحياء الواقع فى نطاقها المساجد التى يؤدى بها الصلاة  .

برفقة حارسه الشخصي محافظ بورسعيد يؤدى التراويح وسط المصلين رافض تلبية دعوة مدير

FB_IMG_1680134732363
FB_IMG_1680134732363
FB_IMG_1680134729910
FB_IMG_1680134729910
FB_IMG_1680132682079
FB_IMG_1680132682079
FB_IMG_1680134727437
FB_IMG_1680134727437
FB_IMG_1680132677143
FB_IMG_1680132677143
FB_IMG_1680132674361
FB_IMG_1680132674361
FB_IMG_1680132660021
FB_IMG_1680132660021
FB_IMG_1680132670433
FB_IMG_1680132670433
FB_IMG_1680132655620
FB_IMG_1680132655620


وعقب انتشار صور محافظ بورسعيد أثناء أداء صلاة التراويح على الصفحات الرسمية وغير الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دعا الاهالى المحافظ بالتوجه منفردا الي المساجد الواقعة فى اطراف المحافظة بمختلف الأحياء و المساجد بالمناطق الأولى بالرعاية كى يشاهد بنفسه بعيد عن الرسميات و البرتوكولات الأوضاع الحقيقية لأحوال النظافة و انتشار مياه الصرف الصحى والاشغالات وغيرها من المظاهر التى تختفي فى خط سير المحافظ بالزيارات الرسمية او المعلومة. 

بورسعيد محافظ بورسعيد التواصل الاجتماعي جامعة الأزهر الصرف الصحى الازهر الشريف مياه الصرف الصحى انتشار مياه الصرف الصحي موقع التواصل الاجتماعي شهر رمضان المبارك كلية الدراسات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

ترشيحاتنا

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

رسميًا| تفاصيل انتقال 14 وزارة وهيئة حكومية للعاصمة الإدارية وشقق سكنية للعاملين

مستقرة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

هل يجوز وضع زكاة الفطر في صندوق المسجد؟.. اعرف الرأي الشرعي

سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

الأم والأب السبب ... طفل يصاب بمرض خطير في رأسه|هاني الناظر يوضح

بإطلالة رمضانية .. بوسي تتألق بالفوشيا في أحدث ظهور لها

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ