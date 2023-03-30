محافظ بورسعيد يؤدى التراويح وسط المصلين رافضا تلبية دعوة مدير الأوقاف

أدى اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة التراويح لسادس أيام شهر رمضان المبارك بالمسجد التوفيقى أقدم مساجد المحافظة بحى العرب .



ورفض محافظ بورسعيد الاستجابة لطلب مدير أوقاف المحافظة دكتور جمال عواد بالتقدم للصفوف الأولى عقب وصولها المسجد حيث كات فى انتظاره الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة والدكتور محمد المتولى فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بور سعيد والدكتور محمد إسماعيل عبدالرحمن استاذ اصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف.

وفضل محافظ بورسعيد الصلاة وسط الصفوف برفقة حارسه الشخصي الذي اتخذ مكان فى الصف الخلفي للمحافظ فى هدوء وسط المصلين بصحن المسجد .



وعقب انتهاء الصلاة صافح محافظ بورسعيد المصلين وقيادات الأوقاف بالمحافظة وتجاذب معهم الحديث وودعهم مغادر فى سيارته الملاكى برفقة حارسه الشخصي .



وقد اعتاد محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المعظم أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة بترتيب مع الأوقاف دون تواجد لطاقم مكتبه ومعاونيه وحتى رؤساء الأحياء الواقع فى نطاقها المساجد التى يؤدى بها الصلاة .

برفقة حارسه الشخصي محافظ بورسعيد يؤدى التراويح وسط المصلين رافض تلبية دعوة مدير FB_IMG_1680134732363 FB_IMG_1680134729910 FB_IMG_1680132682079 FB_IMG_1680134727437 FB_IMG_1680132677143 FB_IMG_1680132674361 FB_IMG_1680132660021 FB_IMG_1680132670433 FB_IMG_1680132655620



وعقب انتشار صور محافظ بورسعيد أثناء أداء صلاة التراويح على الصفحات الرسمية وغير الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دعا الاهالى المحافظ بالتوجه منفردا الي المساجد الواقعة فى اطراف المحافظة بمختلف الأحياء و المساجد بالمناطق الأولى بالرعاية كى يشاهد بنفسه بعيد عن الرسميات و البرتوكولات الأوضاع الحقيقية لأحوال النظافة و انتشار مياه الصرف الصحى والاشغالات وغيرها من المظاهر التى تختفي فى خط سير المحافظ بالزيارات الرسمية او المعلومة.