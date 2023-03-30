خلال 8 ساعات .. ضبط المتهم بقتل سائق تروسيكل بشبين القناطر فى القليوبية

نجحت مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية من القبض على المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة فى منطقة المريج دائرة المركز بعد اقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة ، حيث تم القبض على المتهم وبحوزتة الاداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كان المقدم دكتور امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعى " أحمد ا " 17 سنة سائق ملقاة على الطريق بمنطقة المريج به جرح ذبحي بالرقبة.



وتم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لامن القليوبية فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى " ا س " 20 سنه عاطل قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته وعندما رفضا ترك التروسيكل قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر.



ونجحت جهود مباحث مركز شبين القناطر بقيادة المقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث المركز فى القبض على المتهم بعد اقل من 8 ساعات من ارتكاب الواقعة وبحوزته الاداة المستخدمه فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.



فيما لقى نبأ القبض على المتهم ارتياح من اهالى القرية واسرة المجنى علية الذين طالبوا بتقديمة للعدالة.