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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا يعتبر شراء السلاح أمراً مسموحاً به في أمريكا؟ تعرف على السبب

صدى البلد

تخيل أنك تستطيع شراء سلاح والاحتفاظ به منذ بداية  بلوغك 21 سنة، فإن هذا الأمر طبيعي ومسموح به للمواطنين الأمريكيين، لكن لماذا يتم بيع السلاح للأمريكيين المدنيين؟ 

يعتبر الدستور الأمريكي أن امتلاك المدنيين الأسلحة حق من حقوقهم، ويمكن لأي مواطن بلغ 21 سنة أن يمتلك سلاحا، لكن ما سبب ذلك في هذا القانون؟

عرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن القانون اعتمد لأول مرة عام 1791 ومنذ تلك الفترة وهذا القانون يثير ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض، ونظرا لخطورة الأمر، في عام 2022 وقع جو بايدن على قرار يقيد ويحظر تداول السلاح للأشخاص الذين يعتبرون خطرا على أنفسهم، كما يحظر التشريع تداول السلاح بين المدنيين، وذلك بعد رصد بعض المشاكل المنزلية والعنف الأسري.

وأكد التقرير أنه تم رصد اكثر من 393 مليون سلاح ناري يمتلكه المدنيون في أمريكا، وفي وقت تم اكتشاف جرائم عنف أسري لأكثر من 43 ألف حالة في الولايات المتحدة، وأصيب أكثر من 37 ألفا بجروح خطيرة.

وأوضح أنه بجانب أمريكا، يوجد بعض الدول تبيع الأسلحة للمدنيين مثل فنلندا وكندا وصربيا، فيما تتخذ بعض الدول إجراءات صارمة مثل سنغافورة واليابان ودول أخرى تحظر بيعها مثل كوريا الشمالية وإريتريا.

جو بايدن الولايات المتحدة عنف اليابان الدستور

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