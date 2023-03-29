«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأوضاع في إسرائيل بعد مشروع إصلاح القضاء

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إسرائيل.. السلطات تتخذ خطوات لتخفيف احتقان الشارع جراء مشروع الإصلاح القضائي».

وقال التقرير: «شهد مقر الرئيس الإسرائيلي أول لقاء حواري بين المعارضة والائتلاف الحاكم بشأن الأزمة بين الجانبين مع اشتداد حدة المظاهرات الغاضبة والرافضة للتعديلات القضائية التي أعلنتها حكومة نتنياهو، وقرر الأخير إرجاء البت فيها في خطاب متلفز على وقع الاحتجاجات التي اشتدت وتيرتها في البلاد من أجل إفساح المجال لمشاورات سياسية».

وأضاف التقرير أن هناك خطوات للتهدئة تتخذها القيادة السياسية في إسرائيل لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع الذي أججه خلال الفترة الماضية مشروع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للإصلاح القضائي بالبلاد.

وتابع: «وتأتي الخطوات الإسرائيلية في ظل استمرار التظاهرات في الشارع رغم قرار نتنياهو، حيث نظم نحو 3 آلاف شخص مسيرة ضد برنامج الإصلاح القضائي، بل وأعلن قادة الاحتجاج الاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل، معربين عن خشيتهم أن يكون تعليق نتنياهو خدعة مصممة لإنهاء المظاهرات».

واستطرد: «في الوقت نفسه أزمة إقالة رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع لم تراوح مكانها بعدما أكد مساعدون لوزير الدفاع أنه يواصل عمله ومهام منصبه حتى إشعار آخر، ما يمثل مؤشرا على أن الحكومة لم تحسم قرارها في كيفية المضي قدما في التعامل مع أزمة أشعلتها دون أن تدري كيف تطفئها».