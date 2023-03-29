عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأوضاع في إسرائيل بعد مشروع إصلاح القضاء

صدى البلد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إسرائيل.. السلطات تتخذ خطوات لتخفيف احتقان الشارع جراء مشروع الإصلاح القضائي».

وقال التقرير: «شهد مقر الرئيس الإسرائيلي أول لقاء حواري بين المعارضة والائتلاف الحاكم بشأن الأزمة بين الجانبين مع اشتداد حدة المظاهرات الغاضبة والرافضة للتعديلات القضائية التي أعلنتها حكومة نتنياهو، وقرر الأخير إرجاء البت فيها في خطاب متلفز على وقع الاحتجاجات التي اشتدت وتيرتها في البلاد من أجل إفساح المجال لمشاورات سياسية».

وأضاف التقرير أن هناك خطوات للتهدئة تتخذها القيادة السياسية في إسرائيل لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع الذي أججه خلال الفترة الماضية مشروع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للإصلاح القضائي بالبلاد.

وتابع: «وتأتي الخطوات الإسرائيلية في ظل استمرار التظاهرات في الشارع رغم قرار نتنياهو، حيث نظم نحو 3 آلاف شخص مسيرة ضد برنامج الإصلاح القضائي، بل وأعلن قادة الاحتجاج الاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل، معربين عن خشيتهم أن يكون تعليق نتنياهو خدعة مصممة لإنهاء المظاهرات».

واستطرد: «في الوقت نفسه أزمة إقالة رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع لم تراوح مكانها بعدما أكد مساعدون لوزير الدفاع أنه يواصل عمله ومهام منصبه حتى إشعار آخر، ما يمثل مؤشرا على أن الحكومة لم تحسم قرارها في كيفية المضي قدما في التعامل مع أزمة أشعلتها دون أن تدري كيف تطفئها».

وزير الدفاع المظاهرات بنيامين نتنياهو الحكومة القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

مصر تعبر بوابة الـ 30 مليون زائر عبر تسهيلات تأشيرة السياحة

ترشيحاتنا

مدبولي يوجه بضرورة استكمال انتقال الوزارات تدريجيا إلى العاصمة الإدارية

صدفة وضائقة مالية| قصة محمد عبد المطلب مع أغنية رمضان جانا

مواطن يهدى87 قطعة أثرية لـ الأعلى للأثار

السجن المشدد 10 سنوات.. عقوبة ختان الإناث حال حدوث عاهة مستديمة للفتاة

صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

القضية الفلسطينية وإعادة العلاقات مع السعودية.. ماذا دار بين لافروف ونظيره الإيراني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون العصبي.. نصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

بياخد الفضلات يحولها لرماد.. شاهد أول مرحاض بدون ماء

كدمات الزعل .. جمال شعبان يكشف عن أعراضها

وجبة متكاملة على الفطار.. شاهد طريقة عمل المكرونة بالكبدة

فيديو

هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

اقتران القمر بالمريخ .. الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟ "فيديوجراف"

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ