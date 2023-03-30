اشتريه وانت مغمض| نجاح هائل لهاتف Realme الجديد.. وسعره 3900 جنيه

تم الإعلان عن هاتف Realme C55 لأول مرة في السوق الهندية التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، في الأسبوع الماضي مع بدء بيعه لأول مرة في 28 مارس 2023. والآن ، يبدو أن الهاتف قد حقق بالفعل نجاحًا في المنطقة، حيث تم بيع أكثر من 100 ألف وحدة في أقل من ساعتين بقليل.

وفقًا لإعلان رسمي، زعمت شركة ريلمي الصينية أن هاتف Realme C55 الجديد هو "البطل" بعد أن أنشأ معيارًا جديدًا من خلال بيع أكثر من 100 ألف وحدة في 5 ساعات فقط بعد طرح الهاتف للبيع المفتوح.

وليس هذا هو الإنجاز الرئيسي الوحيد الذي حققته شركة ريلمي، حيث أضافت العلامة التجارية أيضًا أن طراز C55 قد تلقى أكثر من 66 ألف طلب مسبق أيضًا، وهو أعلى معدل على الإطلاق لهاتف من سلسلة هواتف Realme C الذكية.

مواصفات هاتف Realme C55

عند الحديث عن الهاتف نفسه، فهو مزود بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

كما أنه مزود بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88 SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت يمكن زيادتها فعليًا بمقدار 8 جيجابايت و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

يبدأ الهاتف من سعر 10.499 روبية هندية لطرازه الأساسي (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).