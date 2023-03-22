ريلمي نزلت موبايل جديد بـ 6000 جنيه فقط

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث إضافة إلى سلسلة Realme 10 وهي هاتف Realme 10T ، وهو جهاز من الفئة المتوسطة مع معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 810 وشاشة مميزة بقياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

مواصفات هاتف Realme 10T

ويأتي هاتف Realme 10T بشاشة من نوع IPS LCD بجودة عرض FHD + و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ووحدات بورتريه بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4/8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجا بايت قابلة للزيادة عبر فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف Realme 10T على بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 18 وات بينما يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Realme UI 3 ونظام التشغيل Android 12. تشمل الميزات البارزة الأخرى قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس.

يأتي هاتف Realme 10T بألوان الأسود و الأزرق. تم تحديد السعر بـ 203 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ) لطراز 4/128 جيجابايت و 262 دولارًا للنسخة 8/256 جيجابايت.